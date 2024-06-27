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Три ошибки худеющих в плане питания: советы фитнес-тренера Елены Соболь

Фитнес-тренер Соболь предостерегла от голодания желающих сбросить вес

1:15
Спорт

Многие люди стремятся похудеть, используя различные методы, однако часто допускают ошибки, которые мешают достичь желаемого результата. Фитнес-тренер Елена Соболь поделилась советами, как избежать этих ошибок.

Фитнес-тренер Соболь предостерегла от голодания желающих сбросить вес
Фото: flickr.com by Charlotte Astrid, CC BY 2.0

Первая ошибка — голодание. Отказ от еды может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, включая ухудшение психологического состояния и увеличение риска переедания после голодания.

Вторая ошибка — исключение любимых продуктов из рациона. Вместо этого можно уменьшить порции или заменить высококалорийные продукты на более полезные альтернативы.

"Необязательно убирать любимые продукты из рациона. Если хотите съесть шоколадку, достаточно 25 г. И лучше выбрать горький шоколад. Любители булочек могут готовить сдобу из цельнозерновой муки с сахарозаменителем", — сказала тренер в беседе со "Спорт-Экспрессом".

Третья ошибка — недостаточное внимание к физическим нагрузкам. Голод снижает уровень энергии, что затрудняет выполнение упражнений. Поэтому важно следить за своим питанием и регулярно заниматься спортом.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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