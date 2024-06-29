Стал известен претендент на звание лучшего игрока Евро-2024

Эксперты назвали фаворита в борьбе за звание лучшего игрока Евро

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Групповой этап на Чемпионате Европы по футболу закончился. 16 команд вышли в плей-офф. Букмекеры обновили коэффициенты на лучшего игрока турнира.

Фото: soccer.ru by Кирилл Венедиктов, CC BY-SA 3.0

Итак, главными претендентами на почётное звание стали немцы Тони Кроос и Джамал Мусиала. На них коэффициент 8.50.

Чуть ниже шансы англичанина Джуда Беллингема и француза Килиана Мбаппе. За 12.00 можно поставить ещё на одного игрока сборной Франции — Н'Голо Канте.

Коэффициент на португальца Бруну Фернандеша — 15.00. На звёздного Криштиану Роналду принимают ставки за 17.00, пишет "Чемпионат".

Кстати, на главную звезду сборной Грузии — Хвичу Кварацхелию — дают коэффициент 40.00.