Овечкин прокомментировал своё участие в матче российских звёзд НХЛ и КХЛ

Овечкин выступит в матче российских звёзд НХЛ и КХЛ

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Капитан хоккейного клуба США "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин рассказал об эмоциях от предстоящего матча между сборными российских звёзд КХЛ и НХЛ.

Фото: commons.wikimedia.org by Dan4th Nicholas, CC BY 2.0

Он состоится 20 июля на "ЦСКА Арене" в Москве. Такой матч организуют впервые.

"Я всегда счастлив, когда есть возможность сыграть в Москве, где я вырос и где начал свой профессиональный путь. Уверен, что все вместе мы сделаем большой праздник для наших болельщиков", — цитирует хоккеиста официальный телеграм-канал мероприятия.

Добавим, что часть средств, вырученных во время проведения матча, направят в благотворительные фонды. Игра стартует 20 июля в 15:00 мск.