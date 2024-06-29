Капитан хоккейного клуба США "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин рассказал об эмоциях от предстоящего матча между сборными российских звёзд КХЛ и НХЛ.
Он состоится 20 июля на "ЦСКА Арене" в Москве. Такой матч организуют впервые.
"Я всегда счастлив, когда есть возможность сыграть в Москве, где я вырос и где начал свой профессиональный путь. Уверен, что все вместе мы сделаем большой праздник для наших болельщиков", — цитирует хоккеиста официальный телеграм-канал мероприятия.
Добавим, что часть средств, вырученных во время проведения матча, направят в благотворительные фонды. Игра стартует 20 июля в 15:00 мск.
Клубника — это популярная ягодная культура, которая обладает великолепным вкусом и является богатым источником витаминов и антиоксидантов.