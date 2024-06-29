Пятикратная олимпийская чемпионка бегунья из Ямайки Элейн Томпсон-Хера не поедет на Олимпиаду в Париж.
Дело в том, что она получила травму. Она снялась с чемпионата Ямайки, отборочного к Олимпиаде.
В этом месяце на соревнованиях в Нью-Йорке спринтер получила травму ахилла, пишет "Чемпионат". Напомним, что Томпсон-Хера на двух Олимпийских играх подряд сделала спринтерский дубль, выиграв гонки на дистанциях 100 и 200 м в Рио-де-Жанейро и Токио.
Она имеет второй результат в истории на 100 метрах и является рекордсменкой Олимпиады на этой дистанции.
Клубника — это популярная ягодная культура, которая обладает великолепным вкусом и является богатым источником витаминов и антиоксидантов.