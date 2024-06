Ямайский спринтер Томпсон-Хера не поедет на ОИ-2024 из-за травмы

Your browser does not support the audio element.

Пятикратная олимпийская чемпионка бегунья из Ямайки Элейн Томпсон-Хера не поедет на Олимпиаду в Париж.

Фото: commons.wikimedia.org by The Department for Culture, Media and Sport, CC BY 2.0