Ямайский спринтер Томпсон-Хера не поедет на ОИ-2024 из-за травмы

Бегунья Элейн Томпсон-Хера не выступит на Олимпиаде в Париже

0:41 Your browser does not support the audio element. Спорт

Пятикратная олимпийская чемпионка бегунья из Ямайки Элейн Томпсон-Хера не поедет на Олимпиаду в Париж.

Фото: commons.wikimedia.org by The Department for Culture, Media and Sport, CC BY 2.0

Дело в том, что она получила травму. Она снялась с чемпионата Ямайки, отборочного к Олимпиаде.

В этом месяце на соревнованиях в Нью-Йорке спринтер получила травму ахилла, пишет "Чемпионат". Напомним, что Томпсон-Хера на двух Олимпийских играх подряд сделала спринтерский дубль, выиграв гонки на дистанциях 100 и 200 м в Рио-де-Жанейро и Токио.

Она имеет второй результат в истории на 100 метрах и является рекордсменкой Олимпиады на этой дистанции.