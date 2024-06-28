Адиев рассказал о главной мечте в ФК "Ахмат"

Главный тренер "Ахмата" рассказал о своей главной мечте

0:43 Your browser does not support the audio element. Спорт

Тренер Магомед Адиев, который возглавляет футбольный клуб "Ахмат", рассказал о своей главной мечте в грозненском клубе.

Фото: Елена Галабаева

"Моя самая большая мечта, чтобы "Ахмат Арена" была полностью заполнена", — цитирует Адиева "Чемпионат".

Он добавил, что много людей впервые за долгое время пришло на игру после пяти побед "Ахмата".

"Интерес в городе к нам вырос. К сожалению, мы проиграли", — рассказал тренер.

Кстати, по итогам минувшего сезона-2023/2024 РПЛ грозненский "Ахмат" расположился на 10-м месте, набрав в 30 матчах 35 очков.