Адиев рассказал о главной мечте в ФК "Ахмат"

Тренер Магомед Адиев, который возглавляет футбольный клуб "Ахмат", рассказал о своей главной мечте в грозненском клубе.
"Моя самая большая мечта, чтобы "Ахмат Арена" была полностью заполнена", — цитирует Адиева "Чемпионат".
Он добавил, что много людей впервые за долгое время пришло на игру после пяти побед "Ахмата".
"Интерес в городе к нам вырос. К сожалению, мы проиграли", — рассказал тренер.
Кстати, по итогам минувшего сезона-2023/2024 РПЛ грозненский "Ахмат" расположился на 10-м месте, набрав в 30 матчах 35 очков.
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