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Адиев рассказал о главной мечте в ФК "Ахмат"

Главный тренер "Ахмата" рассказал о своей главной мечте

0:43
Спорт

Тренер Магомед Адиев, который возглавляет футбольный клуб "Ахмат", рассказал о своей главной мечте в грозненском клубе.

Главный тренер "Ахмата" рассказал о своей главной мечте
Фото: Елена Галабаева

"Моя самая большая мечта, чтобы "Ахмат Арена" была полностью заполнена", — цитирует Адиева "Чемпионат".

Он добавил, что много людей впервые за долгое время пришло на игру после пяти побед "Ахмата".

"Интерес в городе к нам вырос. К сожалению, мы проиграли", — рассказал тренер.

Кстати, по итогам минувшего сезона-2023/2024 РПЛ грозненский "Ахмат" расположился на 10-м месте, набрав в 30 матчах 35 очков.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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