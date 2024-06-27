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Губерниев рассказал о перспективах российских спортсменов, допущенных на ОИ-2024

Губерниев верит, что допущенные к ОИ-2024 россияне могут бороться за награды

1:18
Спорт

Журналист и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выразил свое мнение о предстоящих Олимпийских играх в Париже, где большинство самых сильных российских спортсменов не сможет принять участие.

Губерниев верит, что допущенные к ОИ-2024 россияне могут бороться за награды
Фото: commons.wikimedia.org by Chabe01, CC BY-SA 4.0

Губерниев отметил, что не считает Олимпиаду практически лишенной российских участников, поскольку будут представлены многочисленные и талантливые отечественные атлеты, готовые бороться за победу.

Он подчеркнул, что несколько десятков спортсменов, по его мнению, будут присутствовать на соревнованиях.

"Ну я бы не сказал, что практически без российских спортсменов, там будут представлены люди, и люди очень хорошие, которые будут бороться за победу. Там будут даже не единицы, а многие десятки, как я предполагаю. Поэтому мы будем дожидаться допусков, официальной информации, и эти люди будут способны бороться за награды", - сказал Губерниев в ходе интервью для YouTube-канала «Дисциплина».

Губерниев также высказал свое уважение к тем спортсменам, которые приняли решение не участвовать в Олимпийских играх, независимо от причин. Он призвал ждать официальной информации и подчеркнул, что независимо от результатов, эти спортсмены являются поистине большими молодцами.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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