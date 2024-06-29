Как прокачать мышцы пресса, не вставая со стула?

Тренер назвал лучшие упражнения на стуле для прокачки пресса

1:08 Your browser does not support the audio element. Спорт

Крепкий пресс поддерживает стабильность позвоночника, помогает легче справляться с повседневными задачами, снижает риск травм и болей в пояснице, делает осанку более привлекательной.

Фото: commons.wikimedia.org by Люблю Криттайю, PDM

Фитнес-тренер Егор Ходырев рассказал, как можно прокачать мышцы пресса, не вставая со стула. Для этого подойдут скручивания.

Чтобы их выполнить, руками схватитесь за сиденье и поднимите чуть согнутые ноги вверх, чтобы они не касались пола. Грудь выведите вперёд, плечи отведите назад и опустите вниз. Лопатки вместе. На выдохе подтягивайте колени к груди, сгибая ноги в тазобедренном и коленном суставах. В таком положении сделайте небольшую паузу.

На вдохе плавно и подконтрольно разгибайте ноги в исходное положение.

"Сделайте нужное количество повторений. Напрягайте пресс, избегайте читинга и резких движений", — цитирует тренера "Чемпионат".

Также можно сделать боковые скручивания и боковые скручивания с опорой на спинку стула.