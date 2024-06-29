Спортсмен разобрал третий выпуск шоу "Титаны" — схватки за набивной мяч

Спортсмен рассказал о технике для выполнения третьего испытания шоу "Титаны"

1:33 Your browser does not support the audio element. Спорт

На шоу участников заставляют проходить самые невероятные испытания. Третий выпуск потребовал от атлетов наличия сразу нескольких качеств.

Фото: dvidshub.net by Sgt. Austin Hazard, PDM

Участники разделились на группы по три человека. Часть команд сражалась на песчаном покрытии, а часть — на водном. В центре площадки установили набивной мяч, участникам нужно было схватить его и не дать соперникам отнять.

Первый раунд длится 1,5 минуты, выигрывал атлет, владевший мячом на исходе времени. После на площадке оставались два участника, которые сражались за мяч на тех же условиях. Один проигравший должен был уйти из проекта.

"Такую игру с набивным мячом в своей подготовке используют представители разных видов спорта, особенно борцы и боксёры", — цитирует лидера спортивного движения Андрея Нагибина "Чемпионат".

Лучшая стратегия в этом испытании — накрыть его своим телом сверху, обхватив руками и сцепив руки в замок. Так в работу включается большее количество мышечных групп. Здесь преимущество на стороне габаритных и физически сильных участников.

Также можно было первым схватить мяч и стараться бегать с ним по площадке, уворачиваясь от соперников. Этот подход требует хорошей функциональной подготовки и силовой выносливости. При этой стратегии выигрывают те, у кого в тренировочном процессе присутствует беговая нагрузка: интервалы и спринты.