Тем, кто не платит алименты, могут запретить посещать матчи

Тех, кто включен в реестр должников по алиментным обязательствам, могут перестать пускать на официальные спортивные соревнования и матчи. Об этом рассказал директор Федеральной службы судебных приставов РФ Дмитрий Аристов.
По его словам, на законном уровне предлагается установить возможность приостановки или отказа в оформлении карты болельщика, если человек включён в реестр должников, сообщает ТАСС.
"В настоящее время Минюстом России совместно со службой судебных приставов и другими заинтересованными органами прорабатывается ряд законодательных инициатив, направленных на "косвенное" принуждение должников к исполнению требований судебных актов", — добавил Аристов.
Карта болельщика нужна, чтобы проходить на все матчи Российской Премьер-Лиги и Суперфинала Кубка России.
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