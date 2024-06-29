Тем, кто не платит алименты, могут запретить посещать матчи

Директор ФССП: неплательщикам алиментов могут запретить посещать соревнования

0:53 Your browser does not support the audio element. Спорт

Тех, кто включен в реестр должников по алиментным обязательствам, могут перестать пускать на официальные спортивные соревнования и матчи. Об этом рассказал директор Федеральной службы судебных приставов РФ Дмитрий Аристов.

Фото: Елена Галабаева

По его словам, на законном уровне предлагается установить возможность приостановки или отказа в оформлении карты болельщика, если человек включён в реестр должников, сообщает ТАСС.

"В настоящее время Минюстом России совместно со службой судебных приставов и другими заинтересованными органами прорабатывается ряд законодательных инициатив, направленных на "косвенное" принуждение должников к исполнению требований судебных актов", — добавил Аристов.

Карта болельщика нужна, чтобы проходить на все матчи Российской Премьер-Лиги и Суперфинала Кубка России.