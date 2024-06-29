Тренер рассказала, как не растерять физическую форму во время отпуска

Как не потолстеть в отпуске? Рассказала тренер

1:07 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фитнес-тренер Наталья Горбунова объяснила, как не растерять физическую форму во время отпуска.

Фото: flickr.com by PTPioneer, CC BY 2.0

Она уточнила, что тем, кто отдыхает менее недели, не стоит переживать.

"Если планируете две недели отдыхать, стоит рассмотреть вариант включения ежедневной активности в режим дня. Это могут быть просто вечерние прогулки, велосипед, бег по утрам. За две недели организм "успеет расслабиться" без физической нагрузки, вы можете начать набирать вес, а мышцы будут терять объем", — цитирует тренера "СЭ".

Чтобы быть в хорошей физической форме, нужно правильно планировать свой досуг: если вы выбираете пляжный отдых, больше времени плавайте.

"Если вы достигли определенных результатов в зале и хотите их сохранить, старайтесь выбирать отели, где есть тренажерный зал. Тренировки должны спокойно вписаться в режим дня", — считает тренер.

Также подойдут уличные утренние тренировки без веса. Это могут быть выпады, приседание, выпрыгивания, отжимания и прочее.