Фитнес-тренер Наталья Горбунова объяснила, как не растерять физическую форму во время отпуска.
Она уточнила, что тем, кто отдыхает менее недели, не стоит переживать.
"Если планируете две недели отдыхать, стоит рассмотреть вариант включения ежедневной активности в режим дня. Это могут быть просто вечерние прогулки, велосипед, бег по утрам. За две недели организм "успеет расслабиться" без физической нагрузки, вы можете начать набирать вес, а мышцы будут терять объем", — цитирует тренера "СЭ".
Чтобы быть в хорошей физической форме, нужно правильно планировать свой досуг: если вы выбираете пляжный отдых, больше времени плавайте.
"Если вы достигли определенных результатов в зале и хотите их сохранить, старайтесь выбирать отели, где есть тренажерный зал. Тренировки должны спокойно вписаться в режим дня", — считает тренер.
Также подойдут уличные утренние тренировки без веса. Это могут быть выпады, приседание, выпрыгивания, отжимания и прочее.
Клубника — это популярная ягодная культура, которая обладает великолепным вкусом и является богатым источником витаминов и антиоксидантов.