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Женские и детские забеги пройдут под Тверью

Женские и детские забеги проведут в Тверской области

1:06
Спорт

Под Тверью 29 июня пройдут женский и детский забеги IRONLADY & STARKIDS. Их организуют на территории курорта Завидово.

Женские и детские забеги проведут в Тверской области
Фото: commons.wikimedia.org by Clément Bucco-Lechat, CC BY-SA 3.0

Соревнования пройдут в рамках фестиваля IRONSTAR ZAVIDOVO 2024. Сначала стартуют юные участники — ребята в возрасте от 0 до 6 лет преодолеют дистанцию в 500 м, а спортсмены постарше — от 7 до 12 лет — смогут попробовать свои силы в забеге на 1000 м. Самые маленькие бегуны "пробегут" забег — на руках у родителей или в коляске.

До начала забега детей ждет веселая разминка в компании аниматоров. Также маленьким атлетам вручат медали на финише.

Затем начнётся женский забег. Участницам нужно будет преодолеть дистанцию 5 км, которая проходит по живописным дорожкам в окрестностях курорта Завидово. В соревновании примут участие и профессиональные спортсменки. Они стартуют первыми в кластере "Элита", пишет "СЭ".

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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