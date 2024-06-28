Семин прокомментировал грузинскую сенсацию на Евро

Семин: "Успех Грузии на Евро закономерен"

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Семин высказался по поводу сенсации сборной Грузии, которая в дебютном для себя Чемпионате Европы по футболу вышла в 1/8 финала.

Фото: flickr.com by Markus Unger from Vienna, Austria, CC BY 2.0

Матчи турнира принимают 10 стадионов в 10 немецких городах с 14 июня по 14 июля.

"Поздравляю грузин и считаю, что все закономерно. У них есть команда! Заставить грузин обороняться всей командой после потери мяча — это непросто! Этому могла предшествовать только серьезная и долгая работа, такие вещи просто так не происходят", — сказал Семин, слова которого приводит "СЭ".

По его словам, грузины хороши физически, отлично контратакуют. Три лучших игрока сборной — вратарь Георгий Мамардашвили, один из сильнейших сегодня голкиперов мира, Хвича Кварацхелия, а также Жорж Микаутадзе, лидер списка бомбардиров Евро.

"Федерация футбола Грузии сделала большую работу. На протяжении года ни одного конфликта — хотя всегда у тех или иными решений могут дать недовольные", — заключил тренер.