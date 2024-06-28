"Комо" может подписать Пау Лопеса из "Марселя"

ФК "Комо" может подписать футболиста Лопеса

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Вратарь французского футбольного клуба "Олимпик Марсель" Пау Лопес может перейти в итальянский "Комо".

Фото: wikimedia.org by Steindy, CC BY-SA 3.0

Испанский голкипер заинтересовал также "Монца", однако "Комо", который возглавляет Сеск Фабрегас, лидирует в гонке за 29-летнего вратаря, рассказал журналист Фабрицио Романо, на которого ссылается "СЭ".

Лопес в прошедшем сезоне сыграл в 49 матчах за "Марсель", где пропустил 63 мяча и 11 раз сыграл на ноль.

Лопес 9 июля 2019 года за 23.4 миллионов € подписал пятилетний контракт с «Ромой». За римский клуб он дебютировал 25 августа в домашней игре против «Дженоа» (3:3).