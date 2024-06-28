Божович считает, что уровень футбола упал из-за отсутствия интереса игроков к женщинам

Экс-главный тренер нескольких клубов Российской Премьер-Лиги черногорец Миодраг Божович рассказал о причине падения уровня футбола.
"По чемпионату Европы можно заметить, что уровень мирового футбола, можно сказать, немного упал. Особенно у молодого поколения. Раньше очень много ребят играли во дворе. А сейчас редко кто занимается футболом во дворе", — цитирует Божовича "СЭ".
По его словам, народ все меньше интересуется футболом. Футболисты, как считает бывший тренер, мало интересуются женщинами.
"Раньше, если ты занимался футболом, то по чуть-чуть смотрел на красивых девушек, гонялся за ними. Это нормально. А сейчас их даже девушки не интересуют. Дальше будет еще труднее. Красивые девушки должны нравиться! А молодежь сейчас сидит в телефонах, соцсетях. Им пофигу на все", — добавил он.
Кстати, Божович ранее тренировал "Амкар", "Москву", "Динамо", "Ростов", "Локомотив", "Арсенал" и "Крылья Советов".
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