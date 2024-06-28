Божович считает, что уровень футбола упал из-за отсутствия интереса игроков к женщинам

Экс-тренер ряда клубов РПЛ Божович назвал причину падения уровня футбола

1:08 Your browser does not support the audio element. Спорт

Экс-главный тренер нескольких клубов Российской Премьер-Лиги черногорец Миодраг Божович рассказал о причине падения уровня футбола.

Фото: commons.wikimedia.org by Martijn Mureau, CC BY-SA 4.0

"По чемпионату Европы можно заметить, что уровень мирового футбола, можно сказать, немного упал. Особенно у молодого поколения. Раньше очень много ребят играли во дворе. А сейчас редко кто занимается футболом во дворе", — цитирует Божовича "СЭ".

По его словам, народ все меньше интересуется футболом. Футболисты, как считает бывший тренер, мало интересуются женщинами.

"Раньше, если ты занимался футболом, то по чуть-чуть смотрел на красивых девушек, гонялся за ними. Это нормально. А сейчас их даже девушки не интересуют. Дальше будет еще труднее. Красивые девушки должны нравиться! А молодежь сейчас сидит в телефонах, соцсетях. Им пофигу на все", — добавил он.

Кстати, Божович ранее тренировал "Амкар", "Москву", "Динамо", "Ростов", "Локомотив", "Арсенал" и "Крылья Советов".