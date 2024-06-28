Женская сборная России сыграет в футбол с командой Северной Кореи

Товарищеские матчи пройдут между женскими сборными России и КНДР

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Женская футбольная сборная России сыграет в футбол с командой КНДР.

Фото: Елена Галабаева

Товарищеские матчи между россиянками и кореянками пройдут 12 и 15 июля в столице России на стадионе "Москвич", об этом сообщает "СЭ", ссылаясь на Mash. О возможности проведения этих матчей стало известно еще в мае этого года.

Кстати, женская команда Северной Кореи находится на 10-м месте в рейтинге ФИФА и является трехкратным чемпионом Азии и трехкратным победителем Азиатских игр.