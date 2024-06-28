Испания сыграет с Грузией в 1/8 финала Евро 30 июня

Испания проведет матч с Грузией в рамках Евро-2024

0:48 Your browser does not support the audio element. Спорт

В 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 30 июня состоится матч Испании против Грузии. Игра пройдет на стадионе "Рейн-Энерги-Штадион" в Кельне.

Фото: commons.wikimedia.org by Ik ben groot, CC BY-SA 4.0

Напомним, что Евро проходит в 10 городах Германии. Матч Испания против Грузии начнется в это воскресенье, в 22:00 по московскому времени. Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале "Матч ТВ" и сайте matchtv. ru.

У Испании в групповом этапе 9 очков, она вышла в плей-офф с первой строчки группы В. Грузинская команда после победы над Португалией со счетом 2:0 обеспечила себе выход в 1/8 финала Евро с третьего места квартета F, пишет "СЭ".