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МОК не ограничит общение российских спортсменов со СМИ на Олимпиаде

В МОК заявили, что спортсменам РФ не запретят общаться со СМИ на Олимпиаде

0:41
Спорт

Международный олимпийский комитет не запретит российским и белорусским атлетам общаться с журналистами. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на МОК.

В МОК заявили, что спортсменам РФ не запретят общаться со СМИ на Олимпиаде
Фото: commons.wikimedia.org by N509FZ, CC BY-SA 4.0

Ранее Международная федерация плавания ограничила россиянам и белорусам на соревнованиях общение со СМИ. Для них был закрыт доступ на пресс-конференции и в зоны для общения с представителями прессы.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Спортсмены из России будут выступать на соревнованиях в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах, при этом их результаты не будут учитываться в медальном зачете. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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