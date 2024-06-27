МОК не ограничит общение российских спортсменов со СМИ на Олимпиаде

Международный олимпийский комитет не запретит российским и белорусским атлетам общаться с журналистами. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на МОК.
Ранее Международная федерация плавания ограничила россиянам и белорусам на соревнованиях общение со СМИ. Для них был закрыт доступ на пресс-конференции и в зоны для общения с представителями прессы.
Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Спортсмены из России будут выступать на соревнованиях в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах, при этом их результаты не будут учитываться в медальном зачете.
МКС аккуратно сведут с орбиты специальным космическим кораблём.