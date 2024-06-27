МОК не ограничит общение российских спортсменов со СМИ на Олимпиаде

В МОК заявили, что спортсменам РФ не запретят общаться со СМИ на Олимпиаде

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Международный олимпийский комитет не запретит российским и белорусским атлетам общаться с журналистами. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на МОК.

Фото: commons.wikimedia.org by N509FZ, CC BY-SA 4.0

Ранее Международная федерация плавания ограничила россиянам и белорусам на соревнованиях общение со СМИ. Для них был закрыт доступ на пресс-конференции и в зоны для общения с представителями прессы.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Спортсмены из России будут выступать на соревнованиях в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах, при этом их результаты не будут учитываться в медальном зачете.