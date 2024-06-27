Губерниев предположил, какой будет ОИ-2024 без российских атлетов

Губерниев считает, что российские спортсмены должны ехать в Париж

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Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев рассказал, как, по его мнению, пройдут Олимпийские игры в Париже без большинства атлетов из России.

Фото: commons.wikimedia.org by Anne Jea., CC BY-SA 4.0

По его словам, на ОИ-2024 нашу страну представят выдающиеся спортсмены, которые будут сражаться за победу. Таких участников будут не единицы, а десятки. Губерниев считает, что эти спортсмены — уже герои, даже если им не достанутся награды, сообщает "Чемпионат".

"Есть критерии допуска — чудовищные, жесткие. Когда отстраняют за лайки, это катастрофа. Вот она Франция, вот Париж! Идите на Олимпиаду, спортсмены, не будьте кретинами!", — сказал спортивный комментатор.

Напомним, что россияне допущены на Олимпиаду в нейтральном статусе.