Футболист Ломбертс рассказал, что общего у российского "Зенита" и мюнхенской "Баварии"

Футболист Ломбертс считает, что "Зенит" превращается в российскую "Баварию"

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Бывший защитник петербургского "Зенита" Николас Ломбертс провёл параллель между командой и такими известными европейскими клубами как мюнхенская "Бавария" и французский "Пари Сен-Жермен".

Фото: commons.wikimedia.org by Кирилл Венедиктов, CC BY-SA 3.0

Он считает, что "Зенит" начинает всё больше походить на эти команды благодаря своим успехам в российской Премьер-лиге.

"Зенит" становится такой "Баварией" в России, я надеюсь, что конкуренты будут, чтобы не было скучно. Но это великолепное достижение, поздравляю. "Зенит" — один из больших клубов России, приятно смотреть, как клуб превращается в "Баварию" или в "ПСЖ" в России по таким победам", — сказал Ломбертс в разговоре с ТАСС.

В 2024 году "Зенит" выиграл Российскую премьер-лигу (РПЛ), став чемпионом России в шестой раз подряд. Это стало возможным благодаря упорной борьбе с другими командами, включая "Краснодар" и "Динамо".