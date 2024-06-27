Роналду едва не получил травму из-за фаната, прыгнувшего на него с трибуны

Фанат прыгнул прямо с трибуны на нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду после матча с Грузией на Чемпионате Европы по футболу.
Живым щитом для Роналду стали его охранники, заслонившие его от летящего болельщика.
На Евро-2024 в трех матчах нападающий сборной Португалии отметился только одной результативной передачей, пишет "Чемпионат".
Роналду забивал голы на групповых этапах 10 предыдущих крупных турниров с участием Португалии: на чемпионате Европы в 2004, 2008, 2012, 2016 и 2021 годах, на чемпионате мира в 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 годах.
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