Классен расторг контракт со "Спартаком"

Футболист, защитник Леон Классен больше не игрок московского клуба "Спартак". Контракт его расторгли по обоюдному согласию сторон.
Леон перешел в "Спартак" из австрийской "Тироли" в январе 2022 года, напомнили на сайте "Спартака".
Его контракт со столичным клубом был рассчитан до лета 2025 года. Всего 24-летний Классен сыграл за "Спартак" 32 матча в турнирах, где забил два гола в ворота соперника. В составе московского клуба Классен стал обладателем Кубка России, выиграл бронзовую медаль чемпионата страны.
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