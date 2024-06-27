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Классен расторг контракт со "Спартаком"

"Спартак" расстался с футболистом Классеном

0:39
Спорт

Футболист, защитник Леон Классен больше не игрок московского клуба "Спартак". Контракт его расторгли по обоюдному согласию сторон.

"Спартак" расстался с футболистом Классеном
Фото: commons.wikimedia.org by Анна Нэсси, CC BY-SA 3.0

Леон перешел в "Спартак" из австрийской "Тироли" в январе 2022 года, напомнили на сайте "Спартака".

Его контракт со столичным клубом был рассчитан до лета 2025 года. Всего 24-летний Классен сыграл за "Спартак" 32 матча в турнирах, где забил два гола в ворота соперника. В составе московского клуба Классен стал обладателем Кубка России, выиграл бронзовую медаль чемпионата страны.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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