Скончался автор первого хет-трика сборной России по хоккею Березин

На 53-м году жизни умер хоккеист, автор первого хет-трика в истории сборной России по хоккею Сергей Березин. Причина смерти экс-спортсмена пока неизвестна.
"Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье, друзьям и бывшим товарищам по команде Сергея в это чрезвычайно трудное время", — приводит слова из заявления Ассоциация ветеранов НХЛ в соцсети РИА Новости.
Березина выбрали в "Торонто Мейпл Лифс" на драфте НХЛ 1994 года в 10-м раунде под общим 256-м номером. Он выступал в североамериканской лиге за "Торонто", "Финикс Койотис", "Монреаль Канадиенс", "Чикаго Блэкхокс" и "Вашингтон Кэпиталз".
На его счету 502 матча в регулярных чемпионатах НХЛ. Березин — автор первого хет-трика сборной России по хоккею. В апреле 1995 года он забросил три шайбы в ворота швейцарцев.
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