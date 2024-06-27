Стало известно, кто будет тренером команды российских звёзд КХЛ в московском матче со звёздами НХЛ

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Ротенберг выступит в роли тренера команды игроков КХЛ в матче со звёздами НХЛ

0:59
Спорт

Главный тренер СКА Роман Ротенберг назначен руководителем сборной звёзд КХЛ в матче со звёздами НХЛ. Вместе с ним во главе команды звёзд КХЛ станут Андрей Разин ("Металлург") и Игорь Никитин ("Локомотив").

Ротенберг выступит в роли тренера команды игроков КХЛ в матче со звёздами НХЛ
Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Mozhaev 1988, CC BY-SA 4.0

20 июля 2024 года на "ЦСКА Арене" в Москве пройдёт уникальный матч между двумя командами мечты — лучшими хоккеистами, играющими в России, и сборной наших легионеров из-за океана. За противостоянием суперзвёзд хоккея, олимпийских чемпионов, чемпионов мира, обладателей Кубка Стэнли и Кубка Гагарина будут наблюдать российские болельщики.

Большая часть средств, полученных от проведения этого уникального матча, будет передана в благотворительные фонды, созданные хоккеистами и партнёрами мероприятия. Начало матча запланировано на 15:00 мск 20 июля.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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