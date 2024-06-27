Стало известно, кто будет тренером команды российских звёзд КХЛ в московском матче со звёздами НХЛ

Главный тренер СКА Роман Ротенберг назначен руководителем сборной звёзд КХЛ в матче со звёздами НХЛ. Вместе с ним во главе команды звёзд КХЛ станут Андрей Разин ("Металлург") и Игорь Никитин ("Локомотив").
20 июля 2024 года на "ЦСКА Арене" в Москве пройдёт уникальный матч между двумя командами мечты — лучшими хоккеистами, играющими в России, и сборной наших легионеров из-за океана. За противостоянием суперзвёзд хоккея, олимпийских чемпионов, чемпионов мира, обладателей Кубка Стэнли и Кубка Гагарина будут наблюдать российские болельщики.
Большая часть средств, полученных от проведения этого уникального матча, будет передана в благотворительные фонды, созданные хоккеистами и партнёрами мероприятия. Начало матча запланировано на 15:00 мск 20 июля.
С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.