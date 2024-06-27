Трусова предложила фанатам угадать, на какой день они с Игнатовым назначили свадьбу

Трусова и Игнатов сообщили, что отнесли заявление в ЗАГС

1:06 Your browser does not support the audio element. Спорт

Серебряная медалистка Олимпийских игр 2022 года в Пекине, призёр чемпионатов мира и Европы, 20-летняя Александра Трусова и 24-летний фигурист Макар Игнатов объявили о помолвке и подали заявление в ЗАГС.

Фото: Telegram-канал Александры Трусовой is licensed under public domain

Трусова опубликовала в своём Telegram-канале сообщение о том, что они с Игнатовым выбрали дату свадьбы.

"Всем привет! Мы подали заявление в ЗАГС. Угадайте, какая дата будет?" — спросила поклонников Трусова в своём Телеграм-канале.

Ранее Макар сделал предложение фигуристке, и она ответила согласием. Их отношения длятся менее года. До этого Александра встречалась с другим российским фигуристом, чемпионом Европы Марком Кондратюком.

Последним официальным соревнованием для Трусовой стал этап российской серии Гран-при сезона 2022-2023 годов. С тех пор спортсменка не участвовала в турнирах, но принимала участие в ледовых шоу.