Трусова предложила фанатам угадать, на какой день они с Игнатовым назначили свадьбу

Серебряная медалистка Олимпийских игр 2022 года в Пекине, призёр чемпионатов мира и Европы, 20-летняя Александра Трусова и 24-летний фигурист Макар Игнатов объявили о помолвке и подали заявление в ЗАГС.
Трусова опубликовала в своём Telegram-канале сообщение о том, что они с Игнатовым выбрали дату свадьбы.
"Всем привет! Мы подали заявление в ЗАГС. Угадайте, какая дата будет?" — спросила поклонников Трусова в своём Телеграм-канале.
Ранее Макар сделал предложение фигуристке, и она ответила согласием. Их отношения длятся менее года. До этого Александра встречалась с другим российским фигуристом, чемпионом Европы Марком Кондратюком.
Последним официальным соревнованием для Трусовой стал этап российской серии Гран-при сезона 2022-2023 годов. С тех пор спортсменка не участвовала в турнирах, но принимала участие в ледовых шоу.
С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.