Трусова предложила фанатам угадать, на какой день они с Игнатовым назначили свадьбу

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Трусова и Игнатов сообщили, что отнесли заявление в ЗАГС

1:06
Спорт

Серебряная медалистка Олимпийских игр 2022 года в Пекине, призёр чемпионатов мира и Европы, 20-летняя Александра Трусова и 24-летний фигурист Макар Игнатов объявили о помолвке и подали заявление в ЗАГС.

Трусова и Игнатов сообщили, что отнесли заявление в ЗАГС
Фото: Telegram-канал Александры Трусовой is licensed under public domain

Трусова опубликовала в своём Telegram-канале сообщение о том, что они с Игнатовым выбрали дату свадьбы.

"Всем привет! Мы подали заявление в ЗАГС. Угадайте, какая дата будет?" — спросила поклонников Трусова в своём Телеграм-канале.

Ранее Макар сделал предложение фигуристке, и она ответила согласием. Их отношения длятся менее года. До этого Александра встречалась с другим российским фигуристом, чемпионом Европы Марком Кондратюком.

Последним официальным соревнованием для Трусовой стал этап российской серии Гран-при сезона 2022-2023 годов. С тех пор спортсменка не участвовала в турнирах, но принимала участие в ледовых шоу.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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