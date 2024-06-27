Игрок "Зенита" Нино сравнил футбол в РПЛ и на чемпионате Бразилии

Игрок "Зенита" Нино: в РПЛ футбол совершенно не такой, как на чемпионате Бразилии

Бразильский защитник "Зенита" Нино рассказал о своём опыте адаптации в чемпионате России.

Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Евдокимов, CC BY-SA 3.0

Спортсмен отметил, что РПЛ значительно отличается от чемпионата Бразилии, но языковой барьер почти не мешает ему благодаря поддержке тренера Вильяма де Оливейры.

"Здесь футбол совершенно другой. РПЛ сильно отличается от чемпионата Бразилии. В то же время благодаря большому числу бразильцев в "Зените" мне намного проще. Языкового барьера практически нет, я понимаю каждый момент в игре и во время теоретических занятий", — сказал Нино, которого цитирует интернет-портал O Dia.

Нино признался, что для него было прекрасным опытом стать частью "Зенита", особенно учитывая, что команда стала чемпионом России в сезоне 2023-2024 годов.

Защитник также подчеркнул, что быстро адаптировался к новой среде благодаря тому, что в "Зените" много бразильских игроков, которые помогли ему освоиться.