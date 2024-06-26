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Определились все пары 1/8 финала Чемпионата Европы-2024

Определились все пары 1/8 финала Евро-2024

0:45
Спорт

В ночь на четверг завершились заключительные матчи групповой стадии Чемпионата Европы по футболу в Германии.

Определились все пары 1/8 финала Евро-2024
Фото: commons.wikimedia.org by Martijn Mureau is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В них и были разыграны последние путёвки в 1/8 финала Евро-2024. Итак, сформированы все пары первого плей-офф.

Вот они:

Швейцария — Италия;

Германия — Дания;

Англия — Словакия;

Испания — Грузия;

Франция — Бельгия;

Португалия — Словения;

Румыния — Нидерланды;

Австрия — Турция.

Матчи 1/8 финала Евро-24 растянутся на 4 дня — пройдут с 29 июня по 2 июля. Ближайшие два дня на турнире будут выходными — все болельщики соберутся с мыслями и переведут дух.

ПРЯМОЙ ЭФИР ГРУЗИЯ – ПОРТУГАЛИЯ | ЧЕХИЯ – ТУРЦИЯ | ЕВРО-2024
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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