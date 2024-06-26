Определились все пары 1/8 финала Чемпионата Европы-2024

В ночь на четверг завершились заключительные матчи групповой стадии Чемпионата Европы по футболу в Германии.
В них и были разыграны последние путёвки в 1/8 финала Евро-2024. Итак, сформированы все пары первого плей-офф.
Вот они:
Швейцария — Италия;
Германия — Дания;
Англия — Словакия;
Испания — Грузия;
Франция — Бельгия;
Португалия — Словения;
Румыния — Нидерланды;
Австрия — Турция.
Матчи 1/8 финала Евро-24 растянутся на 4 дня — пройдут с 29 июня по 2 июля. Ближайшие два дня на турнире будут выходными — все болельщики соберутся с мыслями и переведут дух.
С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.