Сборная Украины покидает чемпионат Европы

"Чудеса в группе Е": Украина вылетает, хотя по очкам не уступает лидеру группы

1:37 Your browser does not support the audio element. Спорт

В группе Е на ЧЕ-2024 результаты оказались парадоксальными. По сути дела, все участники показали крайне слабую игру и набрали равное количество очков.

Сборная Румынии по футболу сыграла вничью со сборной Словакии со счётом 1:1 в мат че третьего тура группового этапа чемпионата Европы в Германии. Встреча прошла во Франкфурте-на-Майне.

В составе сборной Словакии на 24-й минуте отличился Ондрей Дуда. У команды Румынии гол с пенальти на счету Рэзвана Марина на 37-й минуте.

В другом матче группы Е сборные Бельгии и Украины также сыграли вничью — 0:0.

Первое место в группе заняла сборная Румынии. Её соперник по плей-офф определится позднее. На втором месте команда Бельгии, которая сыграет в 1/8 финала против французов 1 июля в Дюссельдорфе. На третьем месте сборная Словакии, соперник которой по следующей стадии турнира определится позднее. Сборная Украины завершила своё выступление на чемпионате.

Таким образом, сложилась парадоксальная ситуация, когда все участники группы набрали по 4 очка, каждая выиграла одну игру, потерпела одно поражение и провела одну ничью.

В итоге, всё определилось по соотношению забитых и пропущенных мячей. У Украины на 2 забитых было 4 пропущенных мяча, в итоге, она заняла последнее место и вылетела.