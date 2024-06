Как вернуться к спорту после отпуска? Ответил эксперт

Многие спортсмены во время отпуска сталкиваются с выбором, стоит ли продолжать тренироваться или же "отдохнуть по полной"? Определиться с выбором помог фитнес-тренер Евгений Мосалёв. Он объяснил, нужна ли физическая нагрузка в отпуске для поддержания хорошей формы, и как после отдыха вернуться к занятиям в тренажерном зале?

Фото: flickr.com by PTPioneer is licensed under CC BY 2.0.