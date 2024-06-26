Как вернуться к спорту после отпуска? Ответил эксперт

Многие спортсмены во время отпуска сталкиваются с выбором, стоит ли продолжать тренироваться или же "отдохнуть по полной"? Определиться с выбором помог фитнес-тренер Евгений Мосалёв. Он объяснил, нужна ли физическая нагрузка в отпуске для поддержания хорошей формы, и как после отдыха вернуться к занятиям в тренажерном зале?
По мнению эксперта, не стоит заканчивать полностью тренировочный процесс на время отпуска.
"Нужно заниматься физическими упражнениями, хотя бы функциональными тренировками, которые подразумевают работу с собственным весом. Если же отпуск или каникулы где-то в другом регионе, проживание в отеле предполагает спортивную площадку или фитнес-зал", — отметил Мосалёв.
Он добавил, что активный отдых тоже позволяет поддерживать себя в форме.
"На даче это может быть вскапывание грядок, купания, прогулки на свежем воздухе на большие дистанции", — объяснил тренер.
Если же вы все лето не тренировались совсем, то нужно очень аккуратно подходить к возобновлению нагрузок.
"После большого перерыва нужно подготовить связки и суставы к нагрузкам и сердечно-сосудистую систему. Первое время я бы рекомендовал лёгкое кардио на дорожке, на эллипсе, на каких-то аналогичных тренажёрах типа велосипеда или грибного тренажёра", — посоветовал Евгений Мосалёв.
Так сердечно-сосудистая система подготовится к более интенсивной нагрузке, и мышцы, суставы, связки тоже придут в тонус.
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