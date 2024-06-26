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Как вернуться к спорту после отпуска? Ответил эксперт

Тренер Мосалёв объяснил, как возвращаться к тренировкам после отпуска

Спорт

Многие спортсмены во время отпуска сталкиваются с выбором, стоит ли продолжать тренироваться или же "отдохнуть по полной"? Определиться с выбором помог фитнес-тренер Евгений Мосалёв. Он объяснил, нужна ли физическая нагрузка в отпуске для поддержания хорошей формы, и как после отдыха вернуться к занятиям в тренажерном зале?

Тренер Мосалёв объяснил, как возвращаться к тренировкам после отпуска
Фото: flickr.com by PTPioneer is licensed under CC BY 2.0.

По мнению эксперта, не стоит заканчивать полностью тренировочный процесс на время отпуска.

"Нужно заниматься физическими упражнениями, хотя бы функциональными тренировками, которые подразумевают работу с собственным весом. Если же отпуск или каникулы где-то в другом регионе, проживание в отеле предполагает спортивную площадку или фитнес-зал", — отметил Мосалёв.

Он добавил, что активный отдых тоже позволяет поддерживать себя в форме.

"На даче это может быть вскапывание грядок, купания, прогулки на свежем воздухе на большие дистанции", — объяснил тренер.

Если же вы все лето не тренировались совсем, то нужно очень аккуратно подходить к возобновлению нагрузок.

"После большого перерыва нужно подготовить связки и суставы к нагрузкам и сердечно-сосудистую систему. Первое время я бы рекомендовал лёгкое кардио на дорожке, на эллипсе, на каких-то аналогичных тренажёрах типа велосипеда или грибного тренажёра", — посоветовал Евгений Мосалёв.

Так сердечно-сосудистая система подготовится к более интенсивной нагрузке, и мышцы, суставы, связки тоже придут в тонус.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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