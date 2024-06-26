Фетисов обвинил российских спортсменов в желании поучаствовать в Олимпиаде

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказал свое мнение по поводу участия спортсменов из РФ в Олимпийских играх.
По его словам, Россия должна была запретить атлетам участвовать в ОИ-2024 года без национальных атрибутов.
"Нам надо было сразу сказать, что без флага и гимна мы никуда не поедем. Но мы тянули до последнего, надеясь на доброту и снисходительность. И в итоге пришли туда, куда пришли", — цитирует Фетисова газета. ru.
МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов.
Выяснилось, куда Филипп Киркоров отправил сына и дочь получать образование.