Фетисов обвинил российских спортсменов в желании поучаствовать в Олимпиаде

Фетисов считает, что Россия должна была отказаться от участия в Олимпиаде

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказал свое мнение по поводу участия спортсменов из РФ в Олимпийских играх.

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По его словам, Россия должна была запретить атлетам участвовать в ОИ-2024 года без национальных атрибутов.

"Нам надо было сразу сказать, что без флага и гимна мы никуда не поедем. Но мы тянули до последнего, надеясь на доброту и снисходительность. И в итоге пришли туда, куда пришли", — цитирует Фетисова газета. ru.

МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов.