Генеральный директор московского "Спартака" Олег Малышев рассказал, что нападающий Квинси Промес сейчас тренируется по индивидуальной программе.
Его уже освободили из дубайской тюрьмы. По словам гендиректора, из-за тюремного заключения игрока не была активирована опция автоматического продления контракта с игроком.
"Промес отпущен под залог, тренируется индивидуально в зале и ждет решения суда об экстрадиции в Голландию", — цитирует Малышева "РБ спорт".
Футбольный клуб "Спартак" завершил минувший сезон на пятом месте. Сейчас исполняющим обязанности главного тренера клуба является Владимир Слишкович.
Клубника — это популярная ягодная культура, которая обладает великолепным вкусом и является богатым источником витаминов и антиоксидантов.