Гендиректор "Спартака" заявил, что клуб ждет возвращения Промеса

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Гендиректор "Спартака" прояснил ситуацию с Промесом

0:42
Спорт

Генеральный директор московского "Спартака" Олег Малышев рассказал, что нападающий Квинси Промес сейчас тренируется по индивидуальной программе.

Гендиректор "Спартака" прояснил ситуацию с Промесом
Фото: commons.wikimedia.org by Эдгар Брещанов, CC BY-SA 3.0

Его уже освободили из дубайской тюрьмы. По словам гендиректора, из-за тюремного заключения игрока не была активирована опция автоматического продления контракта с игроком.

"Промес отпущен под залог, тренируется индивидуально в зале и ждет решения суда об экстрадиции в Голландию", — цитирует Малышева "РБ спорт".

Футбольный клуб "Спартак" завершил минувший сезон на пятом месте. Сейчас исполняющим обязанности главного тренера клуба является Владимир Слишкович.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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