Гендиректор "Спартака" заявил, что клуб ждет возвращения Промеса

Гендиректор "Спартака" прояснил ситуацию с Промесом

0:42 Your browser does not support the audio element. Спорт

Генеральный директор московского "Спартака" Олег Малышев рассказал, что нападающий Квинси Промес сейчас тренируется по индивидуальной программе.

Фото: commons.wikimedia.org by Эдгар Брещанов, CC BY-SA 3.0

Его уже освободили из дубайской тюрьмы. По словам гендиректора, из-за тюремного заключения игрока не была активирована опция автоматического продления контракта с игроком.

"Промес отпущен под залог, тренируется индивидуально в зале и ждет решения суда об экстрадиции в Голландию", — цитирует Малышева "РБ спорт".

Футбольный клуб "Спартак" завершил минувший сезон на пятом месте. Сейчас исполняющим обязанности главного тренера клуба является Владимир Слишкович.