Саутгейт заявил, что Англия не обыграла Словению из-за невезения

Главный тренер национальной сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт заявил, что его команде просто не повезло в матче со Словенией.
Чемпионат Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.
"Мы создали хорошие моменты и значительно улучшили игру с мячом. Нам не хватает везения перед воротами… Я понимаю реакцию фанатов, но это сложная обстановка", — цитирует Саутгейта "Би-би-си".
В турнирной таблице группы C Англия лидирует, набрав пять очков. Второе место досталось Дании. Словенцы отстали от Датчан по дополнительным показателям, а Сербия набрала два балла.
На прошлом чемпионате Европы сборная Англии дошла до финала, где уступила национальной команде Италии в серии пенальти.
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