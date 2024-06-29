Саутгейт заявил, что Англия не обыграла Словению из-за невезения

Тренер Саутгейт считает, что Англия не выиграла Словению из-за невезения

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Главный тренер национальной сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт заявил, что его команде просто не повезло в матче со Словенией.

Фото: commons.wikimedia.org by Martijn Mureau, CC BY-SA 4.0

Чемпионат Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.

"Мы создали хорошие моменты и значительно улучшили игру с мячом. Нам не хватает везения перед воротами… Я понимаю реакцию фанатов, но это сложная обстановка", — цитирует Саутгейта "Би-би-си".

В турнирной таблице группы C Англия лидирует, набрав пять очков. Второе место досталось Дании. Словенцы отстали от Датчан по дополнительным показателям, а Сербия набрала два балла.

На прошлом чемпионате Европы сборная Англии дошла до финала, где уступила национальной команде Италии в серии пенальти.