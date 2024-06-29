Футбольный клуб "Спартак" рассказал о своих целях на грядущий сезон

ФК "Спартак" рассказал о целях на сезон

0:58 Your browser does not support the audio element. Спорт

Гендиректор московского футбольного клуба "Спартак" Олег Малышев рассказал, что команда будет рассчитывать на победу в каждой игре следующего сезона.

Фото: commons.wikimedia.org by Анна Нэсси, CC BY-SA 3.0

Он назвал вопрос о целях на грядущий сезон провокационным.

"Бессмысленно говорить о чемпионстве, топ-2 или топ-3, если все ждут от команды побед. По-другому в "Спартаке" быть не может", — цитирует Малышева газета. ru.

Московская команда завершила минувший сезон в пятерке лучших. 14 апреля 2024 года Гильермо Абаскаль был уволен с поста главного тренера "Спартака". Исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович.

До окончания чемпионата красно-белые объявили о подписании контракта с сербским специалистом, бывшим главным тренером "Црвены Звезды" и "Ференцвароша" Деяном Станковичем.