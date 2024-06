Пловчихе Ефимовой отказали в wild card для участия в Олимпиаде-2024

Your browser does not support the audio element.

Российская пловчиха Юлия Ефимова не поедет на Олимпийские игры в Париже.

Фото: commons.wikimedia.org by The Department for Culture, Media and Sport, CC BY 2.0