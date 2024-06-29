Российская пловчиха Юлия Ефимова не поедет на Олимпийские игры в Париже.
Дело в том, что Международная федерация плавания (World Aquatics) отказала ей в wild card для участия в соревнованиях, пишет ТАСС.
В организации заявили, что спортсмен не может получить квоту на участие в Олимпийских играх в случае, если он не смог выполнить необходимый норматив. Ранее Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.
В конце прошлого года организация решила допустить россиян и белорусов в нейтральном статусе. Чтобы принять участие в Олимпиаде, им нужно выполнить требования МОК и пройти квалификацию.
В России же решили создать альтернативу Олимпийским играм — Игры дружбы. Первые состязания планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). Однако 7 июня гендиректор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.
Клубника — это популярная ягодная культура, которая обладает великолепным вкусом и является богатым источником витаминов и антиоксидантов.