Пловчихе Ефимовой отказали в wild card для участия в Олимпиаде-2024

ТАСС: Ефимова не поедет на Олимпиаду в Париж

1:25 Your browser does not support the audio element. Спорт

Российская пловчиха Юлия Ефимова не поедет на Олимпийские игры в Париже.

Фото: commons.wikimedia.org by The Department for Culture, Media and Sport, CC BY 2.0

Дело в том, что Международная федерация плавания (World Aquatics) отказала ей в wild card для участия в соревнованиях, пишет ТАСС.

В организации заявили, что спортсмен не может получить квоту на участие в Олимпийских играх в случае, если он не смог выполнить необходимый норматив. Ранее Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В конце прошлого года организация решила допустить россиян и белорусов в нейтральном статусе. Чтобы принять участие в Олимпиаде, им нужно выполнить требования МОК и пройти квалификацию.

В России же решили создать альтернативу Олимпийским играм — Игры дружбы. Первые состязания планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). Однако 7 июня гендиректор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.