Теннисистка Шарапова посетила кутюрный показ Schiaparelli в Париже

Мария Шарапова посетила кутюрный показ Schiaparelli

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Российскую теннисистку, пятикратную чемпионку турниров "Большого шлема" Марию Шарапову заметили на кутюрном показе Schiaparelli в Париже. Он состоялся в рамках Парижской недели моды.

Фото: wikimapia by Tanyang159 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Шарапова на показ пришла с теннисисткой из США Винус Уильямс.

Ранее бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова посетила ежегодное мероприятие Vogue World, которое в этом году приурочено к открытию Олимпийских игр — 2024 в Париже. Оно состоялось на Вандомской площади французской столицы.

Мария Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA, пишет "Чемпионат".