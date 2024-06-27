Теннисистка Шарапова посетила кутюрный показ Schiaparelli в Париже

Российскую теннисистку, пятикратную чемпионку турниров "Большого шлема" Марию Шарапову заметили на кутюрном показе Schiaparelli в Париже. Он состоялся в рамках Парижской недели моды.
Шарапова на показ пришла с теннисисткой из США Винус Уильямс.
Ранее бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова посетила ежегодное мероприятие Vogue World, которое в этом году приурочено к открытию Олимпийских игр — 2024 в Париже. Оно состоялось на Вандомской площади французской столицы.
Мария Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA, пишет "Чемпионат".
С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.