Кучаев объяснил спортивное долголетие Игоря Акинфеева

Полузащитник футбольного клуба "Ростов" Константин Кучаев, который раньше играл за московский ПФК ЦСКА, сказал свое мнение о футбольном долголетии вратаря Игоря Акинфеева.
Он является бывшим главным вратарем сборной России по футболу.
Игорь Акинфеев — шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, а также победитель Кубка УЕФА 2005 года.
"Акинфеев — профессионал и талант. И при этом — на воротах. Полевому было бы тяжелее доиграть до 38 лет. Я думаю, и Кирилл Набабкин физически ещё способен поиграть. И со стороны кажется, что он готов, — сказал Кучаев.
Напомним, что Акинфеев является воспитанником ЦСКА, там он провёл всю карьеру, пишет "Чемпионат".
С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.