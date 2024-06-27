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Кучаев объяснил спортивное долголетие Игоря Акинфеева

Константин Кучаев объяснил спортивное долголетие вратаря Акинфеева

0:54
Спорт

Полузащитник футбольного клуба "Ростов" Константин Кучаев, который раньше играл за московский ПФК ЦСКА, сказал свое мнение о футбольном долголетии вратаря Игоря Акинфеева.

Константин Кучаев объяснил спортивное долголетие вратаря Акинфеева
Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Frolov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Он является бывшим главным вратарем сборной России по футболу.

Игорь Акинфеев — шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, а также победитель Кубка УЕФА 2005 года.

"Акинфеев — профессионал и талант. И при этом — на воротах. Полевому было бы тяжелее доиграть до 38 лет. Я думаю, и Кирилл Набабкин физически ещё способен поиграть. И со стороны кажется, что он готов, — сказал Кучаев.

Напомним, что Акинфеев является воспитанником ЦСКА, там он провёл всю карьеру, пишет "Чемпионат".

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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