Воронцевич покинет УНИКС

Баскетболист Воронцевич уйдёт из УНИКСа

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Баскетбольный клуб УНИКС покинет 36-летний тяжёлый форвард Андрей Воронцевич. Он уедет по окончании срока арендного соглашения, пишет пресс-служба казанской команды.

Фото: commons.wikimedia.org by AL.Eyad is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

К этому баскетбольному клубу Воронцевич присоединился в апреле 2024 года, перейдя из "Нижнего Новгорода". Вместе с УНИКСом Андрей завоевал серебряные медали Единой лиги ВТБ. В 17 матчах тяжёлый форвард в среднем набирал пять очков, а также совершал 2,9 подбора и отдавал 1,4 передачи, сообщает "Чемпионат".

Также клуб сообщил о заключении соглашения с 25-летним тяжёлым форвардом Андреем Лопатиным, выступавшим за МБА.