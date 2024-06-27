Воронцевич покинет УНИКС

Баскетбольный клуб УНИКС покинет 36-летний тяжёлый форвард Андрей Воронцевич. Он уедет по окончании срока арендного соглашения, пишет пресс-служба казанской команды.
К этому баскетбольному клубу Воронцевич присоединился в апреле 2024 года, перейдя из "Нижнего Новгорода". Вместе с УНИКСом Андрей завоевал серебряные медали Единой лиги ВТБ. В 17 матчах тяжёлый форвард в среднем набирал пять очков, а также совершал 2,9 подбора и отдавал 1,4 передачи, сообщает "Чемпионат".
Также клуб сообщил о заключении соглашения с 25-летним тяжёлым форвардом Андреем Лопатиным, выступавшим за МБА.
С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.