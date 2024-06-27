Актёр Тиль Швайгер отреагировал на критику Германии

Актёр Швайгер прокомментировал слова массажиста футбольной сборной Франции

0:50 Your browser does not support the audio element. Спорт

Актёр немецкого происхождения Тиль Швайгер, известный по кинолентам "Взрывная блондинка", "Достучаться до небес", "Мёд в голове" и другим высказался по поводу публикации массажиста национальной футбольной сборной Франции.

Фото: kritiky.cz by Blanka Borová (Karolína Černá) - Kritiky.cz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license

Последний раскритиковал Германию. Он заявил, что в Германии не очень качественная еда, а уровень подготовки городов к турниру по футболу очень слабый.

Швайгер же посоветовал массажисту "возвращаться в Париж и есть клопов на Олимпиаде, которая будет 0 из 100", пишет "Чемпионат".

Поддержку немецкому актёру выразили многие фанаты. А массажисту сборной Франции даже пришлось сначала закрыть свой аккаунт в соцсетях, а затем и вовсе удалить его, чтобы избежать недоброжелателей. Их сейчас большое количество.