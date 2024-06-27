Актёр Тиль Швайгер отреагировал на критику Германии

Актёр немецкого происхождения Тиль Швайгер, известный по кинолентам "Взрывная блондинка", "Достучаться до небес", "Мёд в голове" и другим высказался по поводу публикации массажиста национальной футбольной сборной Франции.
Последний раскритиковал Германию. Он заявил, что в Германии не очень качественная еда, а уровень подготовки городов к турниру по футболу очень слабый.
Швайгер же посоветовал массажисту "возвращаться в Париж и есть клопов на Олимпиаде, которая будет 0 из 100", пишет "Чемпионат".
Поддержку немецкому актёру выразили многие фанаты. А массажисту сборной Франции даже пришлось сначала закрыть свой аккаунт в соцсетях, а затем и вовсе удалить его, чтобы избежать недоброжелателей. Их сейчас большое количество.
С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.