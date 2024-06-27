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Фигурист Савосин заявил, что матчи футбольной Медиалиги интереснее Евро-2024

Российский фигурист Савосин назвал Медиалигу интереснее Евро

0:59
Спорт

Российский фигурист Роман Савосин считает матчи футбольной Медиалиги куда привлекательнее, чем Евро-2024.

Российский фигурист Савосин назвал Медиалигу интереснее Евро
Фото: Московский Локомотив by Валерий Дед is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

"Сейчас Медиалига для меня даже интереснее, чем проходящий чемпионат Европы. Я всегда болел за Россию, если её нет, то за Аргентину с Месси. На Евро нет ни одной сборной, ни другой. Поэтому болею за свою любимую команду — "Broke Boys", — цитирует Савосина Sport24.

Он уточнил, что у них хороший состав, сильная команда — сочетание результата и медиа очень интересное.

Роман Савосин — вице-чемпион мира среди юниоров 2019 года. В сезоне-2023/2024 он стал двукратным серебряным призёром этапов Гран-при России, а также занял седьмое место на чемпионате России и пятое — на Спартакиаде сильнейших.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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