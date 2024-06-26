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Байден поздравил "Флориду" с победой в Кубке Стэнли

Президент США поздравил "Флориду" с победой в Кубке Стэнли

0:54
Спорт

Президент США Джо Байден на своей странице в социальной сети поздравил "Флориду Пантерз" с победой в розыгрыше Кубка Стэнли — 2024.

Президент США поздравил "Флориду" с победой в Кубке Стэнли
Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Командная работа и стойкость. Поздравляю "Пантерз" с окончанием прекрасного сезона и первым в истории Кубком Стэнли!" — цитирует Байдена "Чемпионат".

25 июня в Санрайзе (США) закончился последний матч финальной серии плей-офф НХЛ — 2024, где "Флорида Пантерз" разгромила "Эдмонтон Ойлерз" (2:1) и впервые в своей истории стала обладателем Кубка Стэнли.

В составе "пантер" среди россиян чемпионами стали Сергей Бобровский, Владимир Тарасенко и Дмитрий Куликов.

Ранее стало известно, что "Пантерз" проведут чемпионский парад в Форт-Лодердейле 30 июня.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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