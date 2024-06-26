Байден поздравил "Флориду" с победой в Кубке Стэнли

Президент США Джо Байден на своей странице в социальной сети поздравил "Флориду Пантерз" с победой в розыгрыше Кубка Стэнли — 2024.
"Командная работа и стойкость. Поздравляю "Пантерз" с окончанием прекрасного сезона и первым в истории Кубком Стэнли!" — цитирует Байдена "Чемпионат".
25 июня в Санрайзе (США) закончился последний матч финальной серии плей-офф НХЛ — 2024, где "Флорида Пантерз" разгромила "Эдмонтон Ойлерз" (2:1) и впервые в своей истории стала обладателем Кубка Стэнли.
В составе "пантер" среди россиян чемпионами стали Сергей Бобровский, Владимир Тарасенко и Дмитрий Куликов.
Ранее стало известно, что "Пантерз" проведут чемпионский парад в Форт-Лодердейле 30 июня.
С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.