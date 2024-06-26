Харитонов высказался о поединке Волкова с другом Павловичем

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков выиграл бой со своим соотечественником и другом Сергеем Павловичем, взяв пояс UFC.

Бой россиян-тяжеловесов стал главным событием первого в истории UFC турнира в Саудовской Аравии.

Российский тяжеловес Сергей Харитонов прокомментировал поединок. Он не был удивлен победой Александра Волкова.

"Саша работал в своем стиле, Сергей выглядел беспомощным. У него был шанс только на первых минутах. Потом Волков делал спокойно одно и то же. Толчок после боя? Это эмоции и разочарование. Серега ничего не мог сделать. Может быть, он извинится потом за это, — цитирует Харитонова Metaratings. ru.