Харитонов высказался о поединке Волкова с другом Павловичем

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Харитонов о бое Волкова с другом: "У Павловича был шанс только на первых минутах"

0:59
Спорт

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков выиграл бой со своим соотечественником и другом Сергеем Павловичем, взяв пояс UFC.

Харитонов о бое Волкова с другом: "У Павловича был шанс только на первых минутах"
Фото: commons.wikimedia.org by Andrius Petrucenia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Бой россиян-тяжеловесов стал главным событием первого в истории UFC турнира в Саудовской Аравии.

Российский тяжеловес Сергей Харитонов прокомментировал поединок. Он не был удивлен победой Александра Волкова.

"Саша работал в своем стиле, Сергей выглядел беспомощным. У него был шанс только на первых минутах. Потом Волков делал спокойно одно и то же. Толчок после боя? Это эмоции и разочарование. Серега ничего не мог сделать. Может быть, он извинится потом за это, — цитирует Харитонова Metaratings. ru.

Кстати, для 32‑летнего Павловича это поражение стало третьим в карьере при 18 победах.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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