Харитонов высказался о поединке Волкова с другом Павловичем

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков выиграл бой со своим соотечественником и другом Сергеем Павловичем, взяв пояс UFC.
Бой россиян-тяжеловесов стал главным событием первого в истории UFC турнира в Саудовской Аравии.
Российский тяжеловес Сергей Харитонов прокомментировал поединок. Он не был удивлен победой Александра Волкова.
"Саша работал в своем стиле, Сергей выглядел беспомощным. У него был шанс только на первых минутах. Потом Волков делал спокойно одно и то же. Толчок после боя? Это эмоции и разочарование. Серега ничего не мог сделать. Может быть, он извинится потом за это, — цитирует Харитонова Metaratings. ru.
Кстати, для 32‑летнего Павловича это поражение стало третьим в карьере при 18 победах.
С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.