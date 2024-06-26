Директор "ПСЖ" Кампуш станет президентом "Монако" при покупке клуба саудитами

GFFN: директор ФК "ПСЖ" станет президентом "Монако" при покупке клуба саудитами

1:09 Your browser does not support the audio element. Спорт

Спортивный директор французского "Пари Сен-Жермен" Луиш Кампуш возглавит "Монако" при покупке клуба инвесторами из Саудовской Аравии. Об этом сообщает L'Equipe.

Фото: commons.wikimedia.org by Ik ben groot is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ранее член королевской семьи Саудовской Аравии принц Абдулла Саад Абдулазиз Аль Сауд сообщил о готовности рассмотреть вариант с покупкой "Марселя" или "Монако".

Бизнесмен из РФ Дмитрий Рыболовлев уже несколько месяцев думает о продаже клуба и сейчас имеет около семи предложений. Если сделка с продажей клуба пройдет успешно, должность президента займет ранее работавший в "Монако" Кампуш.

Клуб Лиги 1 стоит примерно 1 миллиард долларов, пишет РИА Новости.

Кстати, Луиш Кампуш в "Монако" занимал должность спортивного и технического директора с 2013 по 2016 год, затем перешел в "Лилль", а в 2022 году — в "ПСЖ". В "Монако" выступает российский футболист Александр Головин, а в "ПСЖ" перешел из "Краснодара" голкипер Матвей Сафонов.