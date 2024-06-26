Данила Козлов станет игроком ФК "Краснодар"

Карпов: Футболист Козлов перейдет в "Краснодар"

0:52 Your browser does not support the audio element. Спорт

Воспитанник петербургского "Зенита", игрок "Балтики" Данила Козлов 26 июня будет презентован в качестве нового игрока футбольного клуба "Краснодар". Об этом рассказал в соцсетях журналист Иван Карпов.

Фото: commons.wikimedia.org by александр--161 is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

По его словам, которые приводит "Чемпионат", Козлов уже несколько дней в Краснодаре. Футболист даже успел обойти всех врачей. 26 июня он подпишет пятилетний контракт с кубанским клубом, а "Балтика" получит за трансфер полузащитника 120 миллионов рублей.

Данила Козлов прошел через систему "Зенита", который он покинул в январе 2024 года, перейдя в "Балтику". В 10 матчах за калининградский клуб в РПЛ он отметился двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.