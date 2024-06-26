Непомнящий заявил, что сборная Португалии по футболу сильнее грузинской

Российский тренер Валерий Непомнящий рассказал о своих ожиданиях от матча 3-го тура Евро-2024, где сыграют сборные Грузии и Португалии.
Матч пройдет 26 июня в 22:00 по московскому времени.
"Грузины на этом чемпионате уже приятно удивили. Их сборная выглядит симпатичней многих других. Я считаю, что сборная Португалии в любом сочетании футболистов будет сильнее, чем Грузия. Поэтому португальцы фавориты, а грузинам будет очень сложно. Но мне нравится в грузинах то, что они играют в свой футбол и не боятся никого", — цитирует тренера "Чемпионат".
По его словам, сборная Грузии уступает потому, что у них нет много игроков уровня Португалии.
"Хвича Кварацхелия не демонстрирует хороший футбол, но я его не осуждаю, потому что сложно сразу выйти на такой уровень. Надеюсь, что он сегодня сыграет получше", — добавил Непомнящий.
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