Боксёр Александр Усик освободил титул IBF

Украинский боксёр Александр Усик больше не является абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе. Он освободил титул Международной боксерской федерации (IBF).
Дело в том, что ему не удалось защитить пояс IBF с обязательным претендентом хорватом Филипом Хрговичем. Сейчас временный чемпион мира — британец Даниель Дюбуа. Он выиграл в поединке 1 июня в Эр-Рияде хорвата. Титул IBF разыграют Дюбуа англичанин Энтони Джошуа.
Напомним, что 37-летний Александр Усик владел титулом три года.
"Энтони и Даниель, я знаю, что титул IBF важен для вас. Это мой подарок вам на 21 сентября", — цитирует украинского боксёра РИА Новости. Ожидается, что Усик проведет реванш против Фьюри 21 декабря.
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