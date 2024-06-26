Боксёр Александр Усик освободил титул IBF

Усик больше не абсолютный чемпион мира по боксу

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Украинский боксёр Александр Усик больше не является абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе. Он освободил титул Международной боксерской федерации (IBF).

Фото: commons.wikimedia.org by Andriy Makukha (Amakuha) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Дело в том, что ему не удалось защитить пояс IBF с обязательным претендентом хорватом Филипом Хрговичем. Сейчас временный чемпион мира — британец Даниель Дюбуа. Он выиграл в поединке 1 июня в Эр-Рияде хорвата. Титул IBF разыграют Дюбуа англичанин Энтони Джошуа.

Напомним, что 37-летний Александр Усик владел титулом три года.

"Энтони и Даниель, я знаю, что титул IBF важен для вас. Это мой подарок вам на 21 сентября", — цитирует украинского боксёра РИА Новости. Ожидается, что Усик проведет реванш против Фьюри 21 декабря.