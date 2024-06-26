Мбаппе назвал "сукиным сыном" футболиста Левандовского

Мбаппе оскорбил Левандовского после удара по сломанному носу на Евро-2024

1:09 Your browser does not support the audio element. Спорт

Нападающий французской национальной сборной по футболу Килиан Мбаппе оскорбил форварда команды Польши Роберта Левандовского.

Фото: soccer.ru by Кирилл Венедиктов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Это произошло в ходе матча последнего тура группового этапа Евро-2023, пишет РИА Новости, ссылаясь на RMC Sport.

Мбаппе назвал Левандовского "сукиным сыном" за то, что он ударил его по сломанному носу.

На 88-й минуте матча Левандовский задел рукой лицо Мбаппе, коснувшись сломанного неделю назад носа француза. Килиан тут же снял защитную маску и ощупал повреждение, и сообщил арбитру о нарушении. Произнесенное французским нападающим ругательство журналисты прочли по губам. Однако после матча Мбаппе и Левандовский дружески обнялись.

В Дортмунде 26 июня сборные Франции и Польши сыграли со счетом 1:1. Голы оформили Мбаппе и Левандовский.

Ранее французский футболист сломал нос, столкнувшись с соперником в матче первого тура с австрийцами 17 июня.