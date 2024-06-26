Мбаппе назвал "сукиным сыном" футболиста Левандовского

Нападающий французской национальной сборной по футболу Килиан Мбаппе оскорбил форварда команды Польши Роберта Левандовского.
Это произошло в ходе матча последнего тура группового этапа Евро-2023, пишет РИА Новости, ссылаясь на RMC Sport.
Мбаппе назвал Левандовского "сукиным сыном" за то, что он ударил его по сломанному носу.
На 88-й минуте матча Левандовский задел рукой лицо Мбаппе, коснувшись сломанного неделю назад носа француза. Килиан тут же снял защитную маску и ощупал повреждение, и сообщил арбитру о нарушении. Произнесенное французским нападающим ругательство журналисты прочли по губам. Однако после матча Мбаппе и Левандовский дружески обнялись.
В Дортмунде 26 июня сборные Франции и Польши сыграли со счетом 1:1. Голы оформили Мбаппе и Левандовский.
Ранее французский футболист сломал нос, столкнувшись с соперником в матче первого тура с австрийцами 17 июня.
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