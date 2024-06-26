Гендиректор "Спартака" рассказал, что сейчас делает Промес

Генеральный директор футбольного клуба "Спартак" Олег Малышев высказался о текущей ситуации с Квинси Промесом.
Он сообщил, что на данный момент Промес находится под залогом и тренируется индивидуально, ожидая решения суда по его экстрадиции в Нидерланды. Малышев отметил, что пока нет никаких новостей или конкретных обновлений по этому вопросу, поэтому клубу остаётся осуществлять связь с Промесом и его адвокатами, чтобы быть в курсе событий.
"К сожалению, ничего принципиально нового сообщить не могу. Промес отпущен под залог, тренируется индивидуально в спортзале и на поле и ждет решения суда по экстрадиции в Голландию. Пока никакого решения нет, нам строить догадки невозможно", — сказал Малышев.
Отвечая на вопросы "РБ Спорт" о контракте с Промесом, Малышев подтвердил, что его контракт истекает через пять дней и что он не был продлен автоматически из-за отсутствия игрока в России в течение длительного времени.
При этом он отказался делать прогноз о будущем контракте и предпочел подождать, пока Промес вернется в Россию и ситуация станет более ясной.
В мае Промес был освобожден из-под стражи под залог в ОАЭ, однако ему запрещено покидать страну в ожидании рассмотрения дела об экстрадиции в Нидерланды. Футболист был арестован во время сборов команды в ОАЭ. Суды в Нидерландах вынесли приговор Промесу по делу о контрабанде наркотиков и нападении на двоюродного брата.
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