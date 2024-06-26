Бойня, а не футбол: Месси пройдёт медицинское обследование из-за повреждения ноги

Месси получил травму на Кубке Америки и нуждается в медобследовании

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У капитана сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси проблемы со здоровьем. Он 26 июня пройдет медицинское обследование.

Фото: agenciabrasil.ebc.com.br by Agência Brasil is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Brazil license

Дело в том, что у футболиста повреждение приводящей мышцы правой ноги. Он получил его во время матча против сборной Чили в рамках второго тура Кубка Америки — 2024. Из-за этого Месси не смог полностью выложиться в ходе игры.

"Нога немного беспокоила, но я смог доиграть. Надеюсь, ничего серьёзного. Это началось в первом тайме, из-за дискомфорта я не мог свободно двигаться.", — цитирует РИА Новости Месси, ссылаясь на TyC Sports.

В матче с Чили Лионель Месси не отметился результативным действиями. Кстати, в последнем туре Кубка Америки 29 июня аргентинцы встретятся с командой Перу.