Карелин: россиянам надо ехать на Олимпиаду, если не будет совсем уж безумных требований

Чемпион ОИ Карелин не сомневается, что российским атлетам нужно участвовать в ОИ-2024

1:30 Your browser does not support the audio element. Спорт

Легендарный борец и трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин высказал своё мнение о санкциях, приведших к изоляции российских спортсменов от международных соревнований.

Фото: commons.wikimedia.org by A.Savin is licensed under public domain

Карелин отметил, что сейчас Международный олимпийский комитет (МОК) оказывается под сильным давлением и его автономия находится под угрозой.

Он выразил мнение, что российским спортсменам всё же стоит принять участие в Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Несмотря на то, что они смогут выступить только под нейтральным флагом и только в индивидуальных дисциплинах без возможности участвовать в медальном зачете, Карелин призвал спортсменов демонстрировать свой профессионализм и спортивное мастерство на соревнованиях.

Он выразил надежду на то, что не будет непримиримых требований, которые могут оскорбить российских спортсменов, и подчеркнул, что они должны достойно представлять свою страну на Олимпийских играх в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

"Конечно, надо ехать на Олимпиаду в Париже. Даже тем небольшим количеством допущенных, с подтвержденными приглашениями. Если не будет совсем уж безумных требований, чтобы они на выходе из аэропорта в Париже должны были выкрикивать что-нибудь против России", — сказал Карелин в разговоре с "Комсомольской правдой".