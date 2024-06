МОК отказал девяти из десяти белорусских борцов в праве участвовать в Олимпиаде-2024

Белорусская федерация борьбы сообщила, что из десяти отобранных белорусских борцов только один сможет принять участие в Олимпийских играх-2024.

