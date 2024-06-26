МОК отказал девяти из десяти белорусских борцов в праве участвовать в Олимпиаде-2024

Белорусская федерация борьбы сообщила, что из десяти отобранных белорусских борцов только один сможет принять участие в Олимпийских играх-2024.
Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение о неучастии девяти борцов, вызвав протест со стороны федерации и Национального олимпийского комитета Беларуси.
Ранее МОК опубликовал первый список белорусских спортсменов, которые были приглашены на Игры в Париже. Однако в нем не оказалось призёров Олимпийских игр в Токио, таких как Ирина Курочкина, Ванесса Колодинска и Магомедхабиб Кадимагомедов, а также Арйан Тютрин, Александр Гуштин, Денис Хроменков и Павел Глинчук.
Это стало поводом для недовольства и разочарования белорусских борцов и их федерации, которые надеялись на участие в этом престижном спортивном событии.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
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