МОК отказал девяти из десяти белорусских борцов в праве участвовать в Олимпиаде-2024

МОК не допустил к участию в ОИ-2024 девять из десяти белорусских борцов

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Белорусская федерация борьбы сообщила, что из десяти отобранных белорусских борцов только один сможет принять участие в Олимпийских играх-2024.

Фото: commons.wikimedia.org by The Department for Culture, Media and Sport is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение о неучастии девяти борцов, вызвав протест со стороны федерации и Национального олимпийского комитета Беларуси.

Ранее МОК опубликовал первый список белорусских спортсменов, которые были приглашены на Игры в Париже. Однако в нем не оказалось призёров Олимпийских игр в Токио, таких как Ирина Курочкина, Ванесса Колодинска и Магомедхабиб Кадимагомедов, а также Арйан Тютрин, Александр Гуштин, Денис Хроменков и Павел Глинчук.

Это стало поводом для недовольства и разочарования белорусских борцов и их федерации, которые надеялись на участие в этом престижном спортивном событии.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.