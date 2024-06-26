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Загитова намекнула, в какой области мечтает развиваться после получения диплома

Загитова сообщила, что планирует поступить в магистратуру

1:04
Спорт

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском фигурном катании Алина Загитова поделилась своими планами на будущее.

Загитова сообщила, что планирует поступить в магистратуру
Фото: commons.wikimedia.org by Luu is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Фигуристка рассказала, что собирается продолжить обучение и поступить в магистратуру.

При этом спортсменка не рассказала, чем планирует заниматься после получения диплома, пообещав поделиться этим позднее. При этом фигуристка намекнула, что мечтает развиваться в сфере маркетинга.

"Всё, что связано с маркетингом — для меня очень интересно. Я люблю людей, люблю создавать что-то новое, креативить и необычно это преподносить. Полученные знания обязательно мне понадобятся", — сказала Загитова, которую цитирует медиаслужба ИГСУ РАНХиГС.

Загитова уже получила диплом по специальности "Продюсирование и культурная политика" в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Однако она не собирается останавливаться на достигнутом и планирует продолжить обучение в магистратуре.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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